Ясна е селекцията за 17-то издание на международния фестивал за късометражно кино - IN THE PALACE International Short Film Festival. Общият брой филми е 128 и копродукции от 38 държави.

Сред участниците тази година са режисьорът Kristóf Deák от Унгария, който през 2017-а печели Оскар с късометражния си филм „Sing”. На фестивала той идва с Best Game Ever / Най-яката игра.

В рамките на IN THE PALACE ще бъде показан и спечелилият Берлинале късометражен филм Filipiñana / Филипинка на режисьора Rafael Manuel, както и игралният филм Anna / Анна на Dekel Barenson, който беше селектиран в Кан и получи номинация за БАФТА.

Също така зрителите ще могат да видят филма The Last Image of Father / Последната снимка на татко на сръбския режисьор Stefan Djordjevic. Филмът спечели наградата за късометражен филм в Локарно.

„Изключително сме доволни от селекцията, въпреки че за поредна година ни беше адски трудно и с всяка следваща става все по-трудно, защото нивото на филмите, се вдига и по заглавията се вижда какви филми искат да са част от фестивала. Тази година заявките бяха над 3000“, споделя повече за селекцията Цанко Василев, директор на фестивала.

Като паралелни програми фестивалът ще покаже 10-те номинирани и наградени с Оскар късометражни филми за 2020-а година. От тях 5 анимации и 5 игрални. Както и няколко програми Ново късометражно българско кино, където ще бъдат показани 21 български филма.

Фестивалът ще се проведе от 15 до 22 септември във Фестивален и конгресен център - Варна. С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражени филми.