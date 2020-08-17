НА ЖИВО Бойко Борисов коментира политическата ситуация у нас 17.08.2020 | 10:22 17.08.2020 | 10:32 https://www.marica.bg/balgariq/na-jivo-boyko-borisov-komentira-politicheskata-situaciq-u-nas Marica.bg Marica.bg 93 прегледа 0 коментара Принтирай Премиерът Бойко Борисов коментира в момента политическата ситуация и какво предизвика неговото искане за свикване на Велико народно събрание и създаване на нова Конституция. бойко борисов христо иванов на живо коментари герб конституция
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