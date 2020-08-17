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НА ЖИВО Бойко Борисов коментира политическата ситуация у нас

  • 17.08.2020 | 10:22
  • 17.08.2020 | 10:32
    • https://www.marica.bg/balgariq/na-jivo-boyko-borisov-komentira-politicheskata-situaciq-u-nas Marica.bg
  • Marica.bg
  • 93 прегледа
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Премиерът Бойко Борисов коментира в момента политическата ситуация и какво предизвика неговото искане за свикване на Велико народно събрание и създаване на нова Конституция.

 

 

 

 
 
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