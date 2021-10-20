НА ЖИВО Бойко Борисов коментира новите ковид мерки 20.10.2021 | 12:26 20.10.2021 | 12:33 https://www.marica.bg/balgariq/na-jivo-boyko-borisov-komentira-novite-kovid-merki Marica.bg Marica.bg 707 прегледа 0 коментара Принтирай ПП ГЕРБ се включи на живо във фейсбук. Десислава Атанасова, проф. Костадин Ангелов и Бойко Борисов коментират новите мерки със зелените сертификати на закрито, започващи от утре. Очаквайте подробности. бойко борисов герб мерки зелен сертификат десислава атанасова
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