Мъж се самозапали в София, състоянието му е много тежко

Мъж се самозапали в София и е в много тежко състояние, съобщи МВР. Той е откаран в "Пирогов"

Инцидентът се е случил в столичния квартал "Дружба", пред 8-о Районно управление. Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа. Пострадалият мъж е инвалид.