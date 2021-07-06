Мъж се самозапали в София, състоянието му е много тежко 06.07.2021 | 20:42 06.07.2021 | 20:42 https://www.marica.bg/balgariq/maj-se-samozapali-v-sofiq-sastoqnieto-mu-e-mnogo-tejko Marica.bg Marica.bg 552 прегледа 0 коментара Принтирай Снимката е илюстративна Мъж се самозапали в София и е в много тежко състояние, съобщи МВР. Той е откаран в "Пирогов" Инцидентът се е случил в столичния квартал "Дружба", пред 8-о Районно управление. Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа. Пострадалият мъж е инвалид. мъж самозапалване пирогов софия
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