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Мъж се самозапали в София, състоянието му е много тежко

  • 06.07.2021 | 20:42
  • 06.07.2021 | 20:42
    • https://www.marica.bg/balgariq/maj-se-samozapali-v-sofiq-sastoqnieto-mu-e-mnogo-tejko Marica.bg
  • Marica.bg
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Снимката е илюстративна   

Мъж се самозапали в София и е в много тежко състояние, съобщи МВР. Той е откаран в "Пирогов"

Инцидентът се е случил в столичния квартал "Дружба", пред 8-о Районно управление. Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа. Пострадалият мъж е инвалид. 

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