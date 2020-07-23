Конституционният съд трябва да се произнесе днес с решение по питането на правосъдния министър Данаил Кирилов дали редови прокурор може да разследва главния прокурор.

Дотук се стигна след множество препоръки на евроинституциите, които твърдят, че главният прокурор у нас има твърде много власт.

По предложение на Министерския съвет трябваше да бъде създадена фигурата на независимия прокурор, който да може да разследва главния.

Дали това се вписва в основния закон обаче, ще стане ясно от днешното решение на конституционните съдии.