Конституционният съд решава кой може да разследва главния прокурор
- 23.07.2020 | 08:00
- Marica.bg
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- 2 коментара
Конституционният съд трябва да се произнесе днес с решение по питането на правосъдния министър Данаил Кирилов дали редови прокурор може да разследва главния прокурор.
Дотук се стигна след множество препоръки на евроинституциите, които твърдят, че главният прокурор у нас има твърде много власт.
По предложение на Министерския съвет трябваше да бъде създадена фигурата на независимия прокурор, който да може да разследва главния.
Дали това се вписва в основния закон обаче, ще стане ясно от днешното решение на конституционните съдии.
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Коментари (2)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
НЕДОСТОИНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ23.07.2020 | 10:07
КАТО СЕ СЕТЯ КАКВИ ПАРИ ИМ ДАВАМЕ ЗА ДА НИ ГЪРЧАТ И СЕ ГАВРЯТ С НАС .... МИ СЕ ПОВДИТА ОТ ТАЯ ОБА СНИМКА....ЗАРАДИ ТЕЗИ КОЛКОТО СА ТАМ НА БРОЙ УНИЖЕНИЕТО НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД Е БЕЗКРАЙНО..... ИСКАМ ДА ЗАПОЧВА И СВЪРШВА ДЕНЯ С КЛИП С ТЕЗИ ШЕБЕЦИ ОТ СНИМКАТА И ТЕКСТ В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА :::: ТОВА Е БЪЛГАРСКИЯ СРАМ ЗА НАЦИЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕДОСТОИНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ23.07.2020 | 10:04
ТРАГЕДИЯ В ТОГИ............... ТОВА Е КАМОРАТА....