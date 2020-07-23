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Конституционният съд решава кой може да разследва главния прокурор

  • 23.07.2020 | 08:00
    • https://www.marica.bg/balgariq/konstitucionniqt-sad-reshava-koy-moje-da-razsledva-glavniq-prokuror Marica.bg
  • Marica.bg
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  • 2 коментара
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Конституционният съд трябва да се произнесе днес с решение по питането на правосъдния министър Данаил Кирилов дали редови прокурор може да разследва главния прокурор.

Дотук се стигна след множество препоръки на евроинституциите, които твърдят, че главният прокурор у нас има твърде много власт.

По предложение на Министерския съвет трябваше да бъде създадена фигурата на независимия прокурор, който да може да разследва главния.

Дали това се вписва в основния закон обаче, ще стане ясно от днешното решение на конституционните съдии.

конституционен съд главен прокурор разследване власт
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Коментари (2)

НЕДОСТОИНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ

НЕДОСТОИНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ

23.07.2020 | 10:07

КАТО СЕ СЕТЯ КАКВИ ПАРИ ИМ ДАВАМЕ ЗА ДА НИ ГЪРЧАТ И СЕ ГАВРЯТ С НАС .... МИ СЕ ПОВДИТА ОТ ТАЯ ОБА СНИМКА....ЗАРАДИ ТЕЗИ КОЛКОТО СА ТАМ НА БРОЙ УНИЖЕНИЕТО НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД Е БЕЗКРАЙНО..... ИСКАМ ДА ЗАПОЧВА И СВЪРШВА ДЕНЯ С КЛИП С ТЕЗИ ШЕБЕЦИ ОТ СНИМКАТА И ТЕКСТ В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА :::: ТОВА Е БЪЛГАРСКИЯ СРАМ ЗА НАЦИЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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НЕДОСТОИНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ

НЕДОСТОИНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ

23.07.2020 | 10:04

ТРАГЕДИЯ В ТОГИ............... ТОВА Е КАМОРАТА....

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Коментари

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