Кола блъсна и уби пешеходец в Горна Оряховица СНИМКИ
Инцидентът се е случил близо до училище в града
- 18.11.2019 | 22:22
- 18.11.2019 | 22:40
- Екип Марица
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Лек автомобил блъсна и уби 79-годишен мъж до Основно училище Св. Св. „Кирил и Методий" в Горна Оряховица. Произшествието е станало около 17.00 ч. в понеделник.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 23-годишен водач е блъснал пресичащия в близост до пешеходна пътека възрастен мъж. В резултат на това той е починал на място.
Движението в района е затруднено. Причините са в процес на изясняване.
Източник: Nova