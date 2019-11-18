Кола блъсна и уби пешеходец в Горна Оряховица СНИМКИ

Лек автомобил блъсна и уби 79-годишен мъж до Основно училище Св. Св. „Кирил и Методий" в Горна Оряховица. Произшествието е станало около 17.00 ч. в понеделник.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 23-годишен водач е блъснал пресичащия в близост до пешеходна пътека възрастен мъж. В резултат на това той е починал на място.

Движението в района е затруднено. Причините са в процес на изясняване.

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Източник: Nova