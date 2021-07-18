Извънредно! Срутище блокира Дефилето 18.07.2021 | 21:40 18.07.2021 | 21:40 https://www.marica.bg/balgariq/izvanredno-srutishte-blokira-defileto Marica.bg Marica.bg 2510 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: БТВ Срутище блокира движението в Искърското дефиле между селата Зверино и Лютиброд. Камъните са затворили напълно едната пътна лента и частично втората, уточнява Нова ТВ. Екип на АПИ пътува към мястото. Очаквайте подробности. Искър Дефиле срутище Зверино
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