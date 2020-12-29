ИЗВЪНРЕДНО! Известен прокурор открит мъртъв в дома му
- 29.12.2020 | 16:03
- 29.12.2020 | 16:07
- Marica.bg
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Известен прокурор от Кюстендил е открит мъртъв в дома му.
От полицията съобщиха, че около 13.00 часа днес е постъпил сигнал за самопрострелял се 55-годишен мъж.
Починалият е прокурор Владимир Шейтанов, уточниха работещи по случая.
Местопроизшествието все още се обслужва от следствено оперативна група, уведомен е прокурор от Окръжна прокуратура, посочва БТА.
Образувано е и досъдебно производство, казаха от полицията.
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