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ИЗВЪНРЕДНО! Известен прокурор открит мъртъв в дома му

  • 29.12.2020 | 16:03
  • 29.12.2020 | 16:07
    • https://www.marica.bg/balgariq/izvanredno-izvesten-prokuror-otkrit-martav-v-doma-mu Marica.bg
  • Marica.bg
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Известен прокурор от Кюстендил е открит мъртъв в дома му.

От полицията съобщиха, че около 13.00 часа днес е постъпил сигнал за самопрострелял се 55-годишен мъж.

Починалият е прокурор Владимир Шейтанов, уточниха работещи по случая.

Местопроизшествието все още се обслужва от следствено оперативна група, уведомен е прокурор от Окръжна прокуратура, посочва БТА. 

Образувано е и досъдебно производство, казаха от полицията.

прокурор кюстендил владимир шейтанов полиция
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