Извънредно изявление на Румен Радев 03.09.2020 | 18:46 https://www.marica.bg/balgariq/izvanredno-izqvlenie-na-rumen-radev Marica.bg Marica.bg 649 прегледа 1 коментара Принтирай Президентът Румен Радев ще направи специално изявление в 19:00 часа на "Дондуков" 2 , съобщиха от президентството. Очаквайте подробности! румен радев изявление дондуков 2 българия протести
Го4о03.09.2020 | 19:49
Абсурдно и недупостимо е президента да иска "служебно правителство"! Това което иска вече многократно е ОТКАЗАНО от ГЕРБ, Премиера, опозицията и ДПС!