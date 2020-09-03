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Извънредно изявление на Румен Радев

  • 03.09.2020 | 18:46
    • https://www.marica.bg/balgariq/izvanredno-izqvlenie-na-rumen-radev Marica.bg
  • Marica.bg
  • 649 прегледа
  • 1 коментара
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Президентът Румен Радев ще направи специално изявление в 19:00 часа на "Дондуков" 2 , съобщиха от президентството.

Очаквайте подробности!

румен радев изявление дондуков 2 българия протести
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Коментари (1)

Го4о

Го4о

03.09.2020 | 19:49

Абсурдно и недупостимо е президента да иска "служебно правителство"! Това което иска вече многократно е ОТКАЗАНО от ГЕРБ, Премиера, опозицията и ДПС!

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Коментари

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