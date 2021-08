Изненади от bTV: Готвят промени в шоуто "Стани богат"

Вече стартира записването за участие в играта "Стани богат", с която израснаха няколко поколения българи. Популярното предаване ще се завърне на екран тази есен по bTV след около 2-годишно прекъсване. Всички, които желаят да изпробват знанията си и да придобият нови такива, могат да се запишат онлайн, пише dir.bg.

Както вече по-рано писахме, водещият отново ще бъде Михаил Билалов, който стана по-известен като мафиота Джаро от криминалния сериал "Под прикритие".

Освен че се завръща по друга телевизия, шоуто ще има и промени в регламента, за да може развлекателната и образователна игра да има съвременен облик. Въпреки това голямата награда остава 100 000 лв. Епизодите ще се излъчват всеки делник, но часът все още не е уточнен.

"Стани богат", който е първият международен ТВ формат, стартира у нас за първи път на 12 май 2001 г. и бързо прикова вниманието на зрителите. Той е версия на британската игрa "Who Wants To be A Milionaire".

Забавното предаване беше свалено от ефира на БНТ през 2019 г., като то се оказа прекалено скъпо за обществената ни телевизия. Най-дълго "Стани богат" се излъчваше по NOVA, като там то беше в ефир цели 13 години, а водещият тогава беше Ники Кънчев.