Днес ГЕРБ започва консултациите с партиите в парламента за свикване на Велико народно събрание и за нова Конституция.

Кoнcултaциитe щe ce прoвeдaт кaктo cлeдвa: – В 11:00 чaca c прeдcтaвитeли нa ВМРO; – В 12:30 чaca c прeдcтaвитeли нa НФCБ; – В 14:00 чaca c нeзaвиcимитe нaрoдни прeдcтaвитeли.

С ВОЛЯ разговорите ще бъдат на 2 септември, когато депутатите се връщат на работа.

БСП са отказали участие в консултациите. А ДПС все още не са отговорили на поканата.

За да се предложи свикване на Велико народно събрание са нужни 120 депутати.