Днес РД празнува човекът глас Красимир Аврамов 05.11.2021 | 06:30 05.11.2021 | 07:40 https://www.marica.bg/balgariq/dnes-rd-praznuva-chovekat-glas-krasimir-avramov Marica.bg Marica.bg 213 прегледа 0 коментара Принтирай Честит празник на звездните ни рожденици! Да са здрави и успешни! Антон Баев - поет и журналист Златко Живков - кмет на Монтана Красимир Аврамов - певец Николай Жейнов - футболен мениджър рожден ден празнуват красимир аврамов празник
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