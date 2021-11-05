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Днес РД празнува човекът глас Красимир Аврамов

  • 05.11.2021 | 06:30
  • 05.11.2021 | 07:40
    • https://www.marica.bg/balgariq/dnes-rd-praznuva-chovekat-glas-krasimir-avramov Marica.bg
  • 213 прегледа
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Честит празник на звездните ни рожденици! Да са здрави и успешни!

Антон Баев - поет и журналист

Златко Живков - кмет на Монтана 

Красимир Аврамов - певец  

Николай Жейнов - футболен мениджър

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