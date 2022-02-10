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Честит рожден ден на тв водещата Наталия Симеонова

  • 10.02.2022 | 06:30
    • https://www.marica.bg/balgariq/chestit-rojden-den-na-tv-vodeshtata-nataliq-simeonova Marica.bg
  • 170 прегледа
  • 0 коментара
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Ето кои са останалите празнуващи днес:

 

Костадин Кисьов - директор на Археологическия музей

Искра Ангелова - журналист 

Красимир Гюлмезов - композитор и певец

Николай Балкански - цирков артист 

Пламен Вълков - журналист

Наталия Симеонова тв водеща рожден ден празник
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