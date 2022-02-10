Честит рожден ден на тв водещата Наталия Симеонова 10.02.2022 | 06:30 https://www.marica.bg/balgariq/chestit-rojden-den-na-tv-vodeshtata-nataliq-simeonova Marica.bg Marica.bg 170 прегледа 0 коментара Принтирай Ето кои са останалите празнуващи днес: Костадин Кисьов - директор на Археологическия музей Искра Ангелова - журналист Красимир Гюлмезов - композитор и певец Николай Балкански - цирков артист Пламен Вълков - журналист Наталия Симеонова тв водеща рожден ден празник
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни