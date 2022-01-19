Честит рожден ден на неповторимия Фънки 19.01.2022 | 06:30 https://www.marica.bg/balgariq/chestit-rojden-den-na-nepovtorimiq-fanki Marica.bg Marica.bg 221 прегледа 1 коментара Принтирай Рожден ден днес празнува музикантът, бизнесмен, шоумен и ...какъв ли не - Димитър Ковачев - Фънки! Много рок, пич! Ето кои са останалите празнуващи днес: Александър Александров - Кривия - бивш футболист Йорданка Благоева - бивша лекоатлетка Калина - дъщеря на бившия премиер Симеон Сакскобургготски Димитър Ковачев Фънки музикант честит рожден ден
Скункс19.01.2022 | 07:39
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