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Честит рожден ден на неповторимия Фънки

  • 19.01.2022 | 06:30
    • https://www.marica.bg/balgariq/chestit-rojden-den-na-nepovtorimiq-fanki Marica.bg
  • 221 прегледа
  • 1 коментара
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Рожден ден днес празнува музикантът, бизнесмен, шоумен и ...какъв ли не - Димитър Ковачев - Фънки! Много рок, пич!

 

Ето кои са останалите празнуващи днес:

 

Александър Александров - Кривия - бивш футболист

Йорданка Благоева - бивша лекоатлетка 

Калина - дъщеря на бившия премиер Симеон Сакскобургготски

Димитър Ковачев Фънки музикант честит рожден ден
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Коментари (1)

Скункс

Скункс

19.01.2022 | 07:39

Миризлив пор

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