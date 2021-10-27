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Честит рожден ден на големия поет Петър Анастасов

  • 27.10.2021 | 06:30
  • 27.10.2021 | 06:51
    • https://www.marica.bg/balgariq/chestit-rojden-den-na-golemiq-poet-petar-anastasov Marica.bg
  • 115 прегледа
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На 27 октомври рожден ден празнуват: 

Станислав Дончев - режисьор

Петър Анастасов - поет и драматург

Д-р Катя Попова - бивш депутат

Теодора Халачева - бивш депутат

Димитър Димитров - бивш началник на КАТ-Пловдив

Станислав Дончев режисьор честит рожден ден чрд празник
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