Честит рожден ден на големия поет Петър Анастасов 27.10.2021 | 06:30 27.10.2021 | 06:51 https://www.marica.bg/balgariq/chestit-rojden-den-na-golemiq-poet-petar-anastasov Marica.bg Marica.bg 115 прегледа 0 коментара Принтирай На 27 октомври рожден ден празнуват: Станислав Дончев - режисьор Петър Анастасов - поет и драматург Д-р Катя Попова - бивш депутат Теодора Халачева - бивш депутатДимитър Димитров - бивш началник на КАТ-Пловдив Станислав Дончев режисьор честит рожден ден чрд празник
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