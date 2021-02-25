13-годишно момче от Сливен е в болница с опасност за живота след конфликт с дванайсетгодишен, съобщиха от ОД на МВР-Сливен.

Инцидентът е станал вчера, около 15.20 часа, на ул. "Утро" в ромския квартал "Надежда". При конфликт между двете малолетни момчета, след падане едното е получило комоцио и хематом в черепа.



Пострадалото дете е настанено за лечение с опасност за живота в болнично заведение в Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.