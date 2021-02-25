13-годишно момче с опасност за живота след конфликт с друго дете
- 25.02.2021 | 11:30
- Marica.bg
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13-годишно момче от Сливен е в болница с опасност за живота след конфликт с дванайсетгодишен, съобщиха от ОД на МВР-Сливен.
Инцидентът е станал вчера, около 15.20 часа, на ул. "Утро" в ромския квартал "Надежда". При конфликт между двете малолетни момчета, след падане едното е получило комоцио и хематом в черепа.
Пострадалото дете е настанено за лечение с опасност за живота в болнично заведение в Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.
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