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13-годишно момче с опасност за живота след конфликт с друго дете

  • 25.02.2021 | 11:30
    • https://www.marica.bg/balgariq/13-godishno-momche-s-opasnost-za-jivota-sled-konflikt-s-drugo-dete Marica.bg
  • Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Дарик

13-годишно момче от Сливен е в болница с опасност за живота след конфликт с дванайсетгодишен, съобщиха от ОД на МВР-Сливен.

Инцидентът е станал вчера, около 15.20 часа, на ул. "Утро" в ромския квартал "Надежда". При конфликт между двете малолетни момчета, след падане едното е получило комоцио и хематом в черепа.

 
Пострадалото дете е настанено за лечение с опасност за живота в болнично заведение в Сливен. По случая е образувано досъдебно производство. 

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