Как да се грижим за мушкатото в дъждовно време

Мушкатото обича слънцето. Като растение от южноафрикански произход, то не може да се насити на слънчевите лъчи. През горещите лета е в най-добрата си форма. Но какво се случва, когато времето е дъждовно? Тогава мушкатото временно произвежда по-малко цветове. Веднага щом слънцето започне да се появява по-често, то отново разцъфтява. Това ще се случи и с вашето мушкато, ако ако спазвате няколко основни съвета. Експертите от PfE разкриват как то може да преживее дори по-продължителни дъждовни периоди.

Съвет 1: Използвайте висококачествен компост

Важно е още от самото начало да използвате добра хранителна среда за отглеждане на мушкатото. Специалният торопочвен субстрат (компост) за мушкато или висококачественият универсален, балконски или контейнерен компост дава опора на растенията, структурно е стабилен и има висока способност както за дренаж, така и за съхранение на водата. Това означава, че не се уплътнява, позволява на въздуха и хранителните вещества да достигнат до корените дори когато е влажен, и бързо отвежда излишната вода от кореновата система.

Съвет 2: Не забравяйте дренажния слой

Мушкатото не обича да бъде преполивано. Дренажният слой от глинени парчета, камъчета или други подобни материали, поставени на дъното на саксията, гарантира, че компостът няма да блокира дренажните отвори и излишната вода ще може да се оттича свободно. Само саксиите с резервоар за вода не се нуждаят от този слой.

Съвет 3: Премахнете чинийките и кашпите

Колкото и практично да е в горещи, сухи дни със силни изпарения мушкатото да може да се снабди с малко количество вода от чинийката на саксията или кашпата, натрупването на вода е противопоказно, когато вали. Отървете се от нея! Не оставяйте саксията да стои във вода за дълги периоди от време.

Съвет 4: Преместете мушкатото на суша

При силен или продължителен дъжд може да е полезно да преместите временно мушкатото до стената на къщата или под покривало. За да предотвратите обратен ефект от спасителната операция, изберете възможно най-светлото място за „убежището“ и от време на време проверявайте дали растенията имат нужда от вода. Веднага щом слънцето отново грейне, можете да върнете саксиите и балконските сандъчета на първоначалното им място. Не разполагате с навес? Един чадър или покривно фолио също могат да осигурят защита растенията в такива атмосферни условия.

Съвет 5: Отстранете повредените от дъжда цветя

Ако мушкатото е стояло дълго под дъжда, то ще възвърне красотата си по-бързо, ако веднага премахнете повредените от водата цветове и листа. Това помага и за предотвратяване на гъбични заболявания, които лесно се развиват във влажна среда.

Съвет 6: Осигурете допълнителна доза хранителни вещества

Проливните дъждове отмиват хранителните вещества от почвата. За да компенсирате загубите, може да е полезна допълнителна доза течен тор. Продължителният дъжд може значително да съкрати периода на ефикасност на торовете с бавно освобождаване или торовите пръчици. Можете да разберете, че вашето мушкато се нуждае от допълнителен тор, когато вече не цъфти правилно или когато листата пожълтяват, въпреки че всичко останало е наред.

Съвет 7: Инсталирайте си приложение за времето

Ако знаете, че предстои гръмотевична буря с проливен дъжд, можете да вземете предпазни мерки. Приложенията за времето ви помагат да сте подготвени, но не разчитайте единствено на метеорологичната прогноза.

С помощта на тези съвети мушкатото ще преживее по-дълги периоди на дъжд без сериозни затруднения. Ако не искате да се притеснявате за времето, е добре да знаете, че каскадното мушкато, известно у нас и като сакъзче, е по-издържливо от зоналното (изправено), както и че сортовете с единични са по-изрържливи от тези с двойни цветове. Най-чувствително е кралското мушкато, което първоначално е било отглеждано като стайно растение и има особено красиви, пищни цветове. На открито кралското мушкато трябва да се засажда на места, защитени от силни ветрове и дъжд.

Какво да правите в случай, че мушкатото поеме твърде много вода? Ако почвата в саксията се пренасити с вода, е важно бързо да създадете по-подходяща среда за мушкатото. Извадете го от саксията, отрежете повредените от дъжда цветове и издънки, отстранете мократа почва и поставете растението в свеж компост. В този случай изчакайте един-два дни, преди да полеете растението за първи път.

